Von der Leyen: In Europa serve un nuovo patto sui migranti

Roma, 2 ago. (askanews) - Incontro cordiale guardando al futuro dell'Europa. La Presidente eletta della Commissione Europea, Ursula von der Leyen ha incontrato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Molti i temi in agenda, dal nome del commissario italiano, alla necessità di mettere in atto con l'Europa in piano di rilancio per il meridione, la lotta al cambiamento climatico, ma soprattutto si è parlato di migranti."Dobbiamo modificare il regolamento di Dublino e gestire in modo più efficace i flussi migratori. Non è pensabile che il problema, come ancora accade, rimanga sulle spalle dei Paesi di primo arrivo", ha detto incontrando il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.Su questo tema la presidente si è detta disponibile ad aprire un dialogo."Ebbene voglio proporre un nuovo patto per le migrazioni e asilo, abbiamo bisogno di una nuova soluzione e questo fa parte del nostro mondo globalizzato, vogliamo che le procedure siano efficaci, efficienti e umane. Non è un compito facile ma non esistono soluzioni e risposte facili quando si tratta di condividere l'onere. Per questo motivo è necessario rivedere il sistema di ripartizione".