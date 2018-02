(Agenzia Vista) Roma, 15 febbraio 2018 Voragine Balduina a Roma, Raggi: e' crollo in un cantiere, il pm sta indagando ''Sottolineo che alla Balduina non si tratta di una Voragine ma del crollo della paratia di un'area di cantiere. L'area e' sotto sequestro e gia' oggi la magistratura iniziera' a fare tutti i rilievi del caso''. queste le parole di Virginia Raggi, sindaco di Roma, durante una conferenza stampa in Campidoglio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev