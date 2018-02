(Agenzia Vista) Roma, 14 febbraio 2018 Raggi Sulla voragine in via Andronico alla Balduina saranno accertate tutte le responsabilita E chi ha sbagliato paghera La sindaca di Roma, Virginia Raggi, arrivando nell'area della voragine che si è aperta sulla strada in via Livio Andronico, alla Balduina."E' crollata una parte di strada e la prima cosa che faremo è accertare le responsabilità, perché il responsabile ovviamente dovrà pagare". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev