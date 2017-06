Voto UK, a Belfast tra speranza di cambiamento e incertezza

Belfast (askanews) - Irlanda del Nord, con il buon risultato del Democratic Unionist Party, ago della bilancia per la formazione di un nuovo governo May. Un successo? Una sconfitta? A Belfast e dintorni la gente si interroga sull'esito delle elezioni politiche in Gran Bretagna e sugli effetti che il voto potrebbe avere sulla loro comunità. "I risultati sono deludenti in Irlanda del Nord perché non fanno che polarizzarci in due comunità distinte. Non sembra ci siano speranze di cambiamento", spiega un signore, pensando al progetto di pacificazione tra le comunità cattolica e protestante. "A Londra possono governare i conservatori se il Dup li sostiene.. È troppo tutto questo per me", sbotta un altro cittadino.Non tutti la vedono così però. Per alcuni un'alleanza degli unionisti nord irlandesi con i tories potrebbe portare benefici per la popolazione dell'Ulster. "Forse potremmo avere migliori infrastutture - suggerisce un pescivendolo del mercato di Belfast - magari costruiranno delle buone strade. Ora sono in un pessimo stato, come tutte le altre infrastrutture che sono state trascurate per anni. Se riescono a fare qualcosa, sarà un bene per l'Irlanda". "Io credo che la Brexit ci abbia diviso e vorrei rivedere un po' di unità - dice invece una donna - ebbene sì non so quale direzione prenderemo, putroppo il voto ci lascia in una mare di incertezze".