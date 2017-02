Washington, Sessions confermato come ministro della Giustizia Usa

Washington (askanews) - Acque agitate anche sul fronte della giustizia per la nuova amministrazione statunitense. Jeff Sessions è stato ufficialmente confermato come nuovo ministro della Giustizia. La decisione è arrivata dal Senato nella notte con 52 voti a favore e 47 contrari, dopo giorni di accesi dibattiti nel corso dei quali la senatrice Elizabeth Warren è stata rumorosamente zittita dai colleghi dell'opposizione quando ha sollevato dubbi sulle posizioni razziali e sull'impegno di Sessions, senatore repubblicano dell'Alabama, a non farsi condizionare dalla Casa bianca.La conferma avviene in un momento molto delicato in cui il ministero è impegnato a difendere l'ordine esecutivo con cui Trump ha imposto il bando temporaneo agli ingressi negli Stati Uniti di rifugiati e cittadini di sette nazioni a maggioranza musulmana e dopo gli attacchi di Trump ai magistrati, troppo politicizzati secondo il presidente, che stanno cercando di boicottare la decisione della Casa bianca.Sulla questione si registra anche una sorta di colpo di scena. Gli attacchi al sistema giudiziario fatti da Donald Trump sono demoralizzanti e scoraggianti. Così si sarebbe espresso Neil Gorsuch, il giudice scelto dal presidente per prendere il posto lasciato scoperto alla Corte suprema, il massimo organo giudiziario degli Stati Uniti, dalla morte di Antonin Scalia e la cui nomina deve essere approvata dal Senato.Le parole del conservatore Gorsuch sono state riferite alla stampa dal team di senatori che deve esaminare e ratificare la sua nomina, dopo un colloquio a porte chiuse. Il senatore democratico del Connecticut Richard Blumenthal avrebbe infatti chiesto a Gorsuch la sua opinione in merito ai recenti commenti di Trump."Ha detto che gli attacchi sono stati demoralizzanti e scoraggianti: queste le sue parole", ha dichiarato Blumenthal in una conference call con la stampa citata dal Wall Street Journal. "Ritengo che ora abbia un dovere nei confronti del popolo americano, quello di far conoscere in maniera esplicita e inequivocabile il suo punto di vista", ha aggiunto il senatore.