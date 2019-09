Whirlpool, Fico: fare massimo sforzo per risolvere il problema

Napoli, 23 set. (askanews) - Sulla vicenda Whirlpool dello stabilimento di Napoli "si deve fare qualcosa e si sta facendo, tutti bisogna essere uniti affinché tutti gli operai vadano salvaguardati, giusta la lotta e anche la manifestazione di oggi". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, ha commentato il corteo che si è svolto questa mattina nel capoluogo campano da parte dei dipendenti del sito produttivo di via Argine preoccupati per il proprio futuro occupazione dopo che la multinazionale statunitense ha ceduto lo stabilimento alla svizzera Prs.Parlando a Napoli, a margine della visita alla Sala della memoria presso il Palazzo delle arti dov'è custodita la Mehari di Giancarlo Siani, il giornalista ucciso 34 anni fa dalla Camorra, la terza carica dello Stato ha aggiunto: "Io sono vicino ai lavoratori Whirlpool, tutti i ministri e il presidente del Consiglio devono fare il massimo sforzo per risolvere il problema".