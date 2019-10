Islamabad, 17 ott. (askanews) - Ai piedi di un ghiacciaio per vedere dal vivo gli effetti del riscaldamento globale. I reali britannici William e Kate, da alcuni giorni in visita in Pakistan, hanno fatto tappa in una località remota nella catena montuosa dell'Hindu Kush, nel nord del paese. Qui sono stati accolti da quattromila persone. La comunità locale ha celebrato il loro arrivo con una cerimonia tradizionale piena di colori e di musica.