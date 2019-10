William e Kate in Pakistan, visitano una scuola femminile

Roma, 15 ott. (askanews) - La coppia reale William e Kate ha fatto visita a una scuola femminile a Islamabad, prima tappa del tour in Pakistan. I reali britannici si sono seduti tra i banchi dei giovani studenti di matematica, hanno giocato con loro e si sono intrattenuti con la direttrice di una Ong che promuove l'istruzione e l'educazione in un Paese profondamente patriarcale.La scuola conta circa 1000 studenti, dalle elementari fino alle superiori.Durante il viaggio in Pakistan, il programma della coppia reale prevede anche un incontro con il primo ministro Imran Khan, amico della principessa Diana, madre di William.Secondo gli ultimi dati dell'Unicef, in Pakistan ci sono quasi 23 milioni di bambini non scolarizzati. Le ragazze sono la fascia più colpita.