William lascia l'eliambulanza, si dedicherà agli impegni reali

Roma, (askanews) - Il principe William chiude la sua carriera da elicotterista per concentrarsi sui suoi doveri reali. Il Duca di Cambridge, secondo in linea di successione al trono d'Inghilterra, appenderà giovedì il casco da pilota di eli-ambulanza dopo un ultimo turno di notte, nell'Est inglese.La decisione arriva mentre la nonna regina, Elisabetta II e il marito Duca di Edimburgo, stanno compiendo i primi passi indietro dal soglio reale."Come parte del team, sono stato invitato a casa della gente, a condividere momenti di estrema emozione, che fosse sollievo per aver dato a qualcuno la possibilità di combattere, o che fosse profondo dolore", ha scritto il principe in un editoriale di congedo pubblicato dall'Eastern Daily Press.William, da oggi un po' più principe, afferma di avere assistito a "tremende tragedie" nei suoi due anni in servizio presso la East Anglian Air Ambulance.