Xylella, Centinaio: ''Decreto nelle prossime ore''

(Agenzia Vista) Roma, 08 gennaio 2019 Protesta Coldiretti, Centinaio, fra pochi giorni sara' pronto il decreto sulla Xylella "Sul Decreto Xylella penso sia questione di pochi giorni, siamo in dirittura d'arrivo. Una parte sarà nel Decreto Semplificazione e per l'altra invece nei prossimi giorni ci sarà la firma." Così, il Ministro dell'Agricoltura Gianmarco Centinaio, al termine dell'incontro con i rappresentanti della Coldiretti in protesta sotto al Ministero per chiedere un piano d'investimenti per la produzione di olio italiano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev