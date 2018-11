Roma, (askanews) - Un colpo di kalashinkov sparato in aria per segnalare un fallo laterale in una partita di calcio fra ragazzi. Succede nello Yemen, paese della penisola arabica da anni devastato dalla guerra.Il breve video spopola sui social media mediorientali. L'atmosfera, per la verità, sembra molto rilassata ma rimane il dubbio di cosa farebbe il giudice di gara per "fischiare" una punizione per un calcio di rigore o un fallo grave.