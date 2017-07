Yoga a 210 metri d'altezza con vista mozzafiato sulla Tour Eiffel

Roma, (askanews) - Una lezione di yoga a 210 metri di altezza con vista sulla Tour Eiffel: è l'esperienza estiva che offre la Tour Montparnasse, il secondo più alto grattacielo di Parigi."Non sono una persona mattutina. Detesto svegliarmi presto. E' stato un po' più facile oggi perché è estate e ne vale veramente la pena. La vista è incredibile. Non so se sia più rilassante stare così in alto, ma è definitivamente un'esperienza insolita", spiega questa partecipante."Si trova in città. Solitamente la maggior parte delle persone pratica lo yoga in aree tranquille, ma questa è nel centro città, qualcosa che non avrei mai immaginato, fare yoga davanti alla Tour Eiffel, è davvero bellissimo per me e mio marito", spiega una turista californiana.Un'esperienza che durerà tutta l'estate. Nelly Roos, responsabile del marketing dell'osservatorio della Tour Montparnasse:"Abbiamo 35 partecipanti per lezione. Oggi, il 4 luglio, è stato il primo giorno, le lezioni si terranno tutti i martedì alle 7.30 fino al 29 agosto. Potete venire a fare yoga a 210 metri d'altezza tutta l'estate".