(Agenzia Vista) Argentina, 10 gennaio 2018 Zarate torna a giocare in Argentina, accolto da migliaia di tifosi in festa all'aeroporto Grande festa per Mauro Zarate nel giorno del suo ritorno in patria. Dopo l'esperienza in Europa, nel corso della quale ha indossato anche le maglie di Lazio e Inter, il giocatore argentino tornerà ad indossare la maglia del Velez, squadra in cui ha militato tra il 2003 e il 2007. / fonte twitter Mauro Zarate Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev