Zingaretti: ''Centrosinistra costruisca le condizioni per non perdere di nuovo''

(Agenzia Vista) Roma, 05 maggio 2018 Zingaretti Centrosinistra costruisca le condizioni per no perdere di nuovo Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine della convention da lui promossa dal titolo 'Governare bene, radicare il cambiamento' alla ex Dogana di Roma, in vista delle elezioni amministrative: "Noi abbiamo vinto e siamo stati gli unici in Italia. Siamo persone serie, ora dobbiamo governare bene, rispettare gli impegni e non ci vogliamo chiudere nel palazzo. Quindi, dopo la Giunta e all'avvio della legislatura, richiamiamo una coalizione diversa, larga e plurale, differente che viene da tutti i comuni per iniziare a rispettare gli impegni e costruire la regione del futuro". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it