(Agenzia Vista) Roma, 13 ottobre 2018 Zingaretti Nuovo percorso aperto a tutti per rigenerare partito Il presidente della Regione Lazio e candidato alla segreteria del Pd, Nicola Zingaretti, da' il via alla convention di due giorni ''Piazza Grande'' all' Ex 'Dogana. Così Zingaretti in un passaggio del suo intervento: ''Abbiamo voluto avviare un percorso, senza confini, aperto a tutti, ben oltre i confini di un partito politico che si deve rigenerare. Dobbiamo rigenerare una cultura politica che abba come cuore e anima l'apertura e l'inclusione, lo spirito di servizio e l'umiltà che inizia dall'ascolto di chi ha bisogno della buona politica" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev