Zingaretti: abbiamo fatto di tutto per mettere in piedi regione, non facciamoci fregare

(Agenzia Vista) Roma, 09 febbraio 2018 Zingaretti abiamo fatto di tutto per mettere in piedi regione non facciamoci fregare Intervista esclusiva dell'Agenzia Vista al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Il candidato del Pd racconta così la sua esperienza di governo e le sensazioni di questa campagna elettorale: ''Io non ce la faccio più di vivere in una regione che ogni cinque anni rimette indietro le lancette dell'orologio e ricomincia da capo. Siamo l'unica regione italiana che vive questo incubo di non proseguire mai un lavoro. Abbiamo fatto di tutto per rimettere in piedi questa regione, ce l'abbiamo fatta, questo fa un po' paura perchè una regione in ginocchio e umiliata fa comodo a tutti, però difendiamo il Lazio, difendiamo questa comunità. Adesso arrivano i falchetti che si accorgono che c'è una regione in questo paese. Quindi io dico, con grande umiltà, non facciamoci fregare''I Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev