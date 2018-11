Zingaretti fa appello agli italiani: ''Aiutatemi a cambiare questo partito''

(Agenzia Vista) Roma, 17 novembre 2018 Zingaretti fa appello agli italiani Aiutatemi a rifondare centrosinistra Al via l'assembela del Pd convocata per prendere atto delle dimissioni del segretario Maurizio Martina e per fissare la data del congresso. Il candidato alla segreteria e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: "E' un bene che finalmente ci si muova nella direzione giusta e si apra una fase congressuale che non puo' che fare bene al partito e all'Italia" e ha aggiunto: "Sara' una strada lunga ma mi auguro che le regole che si scriveranno possano puntare alla massima partecipazione delle persone. Facciamo partecipare tutti. Eliminiamo quei due euro per votare. Sostituiamolo con una sottoscrizione volontaria. Credo che se voltiamo pagina gli italiani risponderanno, credo che chi gridava onesta' non voleva condoni. Ora tocca a noi cambiare" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev