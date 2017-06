Zingaretti inaugura a Roma il nuovo Istituto zooprofilattico

(Agenzia Vista) Roma, 28 giugno 2017 La nuova struttura cofinanziata dal Ministero della Salute e dall'Istituto, si sviluppa su una superficie di oltre 200 mq, e va ad integrarsi con gli altri laboratori dell'area chimica dedicati al controllo degli alimenti di origine animale. L'attività del laboratorio copre le esigenze della sicurezza degli alimenti sia di origine animale che vegetale dando riscontro quotidiano alla rete dei controlli effettuati dalle ASL e dagli altri organismi competenti in un ambito particolarmente sentito dai consumatori come sono quelli per la ricerca di inquinanti conosciuti e temuti quali ad esempio le diossine, e i metalli pesanti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev