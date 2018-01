(Agenzia Vista) Roma, 24 gennaio 2018 Zingaretti non ci fermeremo mai nella lotta alla mafia "Non ci fermeremo mai nella lotta alla mafia, ma continueremo a promuovere iniziative anche per la sensibilizzazione dei giovani". Così il presidente della Regione Lazio alla inaugurazione dell’esposizione della teca che custodisce i resti dell’auto su cui viaggiavano gli uomini della scorta di Giovanni Falcone a Galleria Colonna a Roma. "Spero che in campagna elettorale si inizi a parlare di mafia, senza tuttavia lanciare accuse" conclude. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev