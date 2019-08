Zingaretti: Pd pronto a governo di svolta o altrimento al voto

Roma, 21 ago. (askanews) - "Sono molto contento e soddisfatto per il livello di unità e compattezza che abbiamo trovato nella direzione del Pd che per la prima volta dopo moltissimi anni ha votato dandomi un mandato all'unanimità senza voti contrari. Noi siamo pronto per riferire a Mattarella la nostra piena disponibilità a verificare le condizioni per un governo di svolta utile al nostro Paese in un momento difficile della sua vita democratica, economica e sociale. Nessun accordicchio sotto banco ma alla luce del sole la verifica per costruire un programma possibile condiviso da un'ampia maggioranza parlamentare. Se non si verificheranno queste condizioni porteranno il paese ad elezioni anticipate. Ma oggi si è fatto un importante passo in avanti". Lo ha affermato il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, al termine della direzione del partito al Nazareno a Roma.