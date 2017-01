Zingaretti: polemiche soccorsi terremoto? Curcio Errani valore aggiunto

(Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) Roma, 20 gennaio 2017 "Penso che Fabrizio Curcio e Vasco Errani sono stati il valore aggiunto e positivo di questi mesi. Non ho letto le polemiche perche' ero nei territori, ma ho la sensazione che a volte si rimuova un dato, che e' un dato unico nella nostra storia, per cui da mesi decine di migliaia di cittadini sono assistiti grazie allo sforzo dei corpi dello stato a cominciare dalla Protezione Civile e dai sindaci, per una sequenza di eventi unica, e che si dedicano a questa assistenza e a questo impegno migliaia e migliaia di operatori dei corpi dello stato". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine dell'incontro di oggi al Ministero del Lavoro per cercare di risolvere il problema dei lavoratori licenziati da Almaviva