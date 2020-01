Zingaretti ringrazia le Sardine: scossa democratica per il Paese

Roma, 27 gen. (askanews) - "Il Partito democratico è uscito come prima forza politica sia in Calabria che, con un risultato straordinario, in Emilia Romagna. Un partito che da alcuni mesi è talmente unito che non ve ne siete manco accorti". Lo ha affermato il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, parlando in conferenza stampa presso la sede nazionale dei dem al Nazareno."E' una forza unitaria ma non settaria, intorno al Pd - ha proseguito - vogliamo costruire un campo di forze, utile nei sistemi maggioritari ma comunque utile in un Paese che sta andando verso la bipolarizzazione"."Voglio continuare a dire grazie al movimento delle Sardine. E' un movimento di persone, che va rispettato nella sua autonomia ma è stata una scossa democratica che ha portato a votare tante persone". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, parlando in conferenza stampa al Nazareno."Non ho ancora capito perché - ha aggiunto - si è contro se le piazze son piene di ragazzi, di donne e di uomini che cantano l'inno italiano e non propagandano l'odio. Penso che questo movimento sia una grande energia democratica per il Paese, che sembrava stesse andando in una nuova direzione e ancora una volta una nuova generazione ci ha sorpreso".