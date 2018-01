Zurigo, proteste contro la visita di Trump al Wef di Davos

Zurigo (askanews) - Centinaia di manifestanti sono scesi in piazza a Zurigo, in Svizzera per protestare contro l'annunciata visita del presidente americano Donald Trump al World economic forum di Davos.L'ultimo presidente americano a visitare Davos fu Bill Clinton, nel 2000. L'arrivo di Trump in Svizzera è molto atteso dai partecipanti al forum, sia perché l'inquilino della Casa Bianca potrà incontrare il premier britannico Theresa May e stemperare le tensioni dopo aver cancellato la prevista visita di Stato nel Regno Unito, sia perché nel suo discorso che concluderà il forum, potrà chiarire meglio i punti fondamentali del suo progetto "America first".