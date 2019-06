Vela da pazzi, il Porto Turistico di Roma fa festa con la super regata

Incontri sul tema della vela e regate in mare: nel weekend tra il 22 e il 23 giugno nel Porto Turistico di Roma si svolgerà la manifestazione Cento Vele, organizzata da tutti i circoli velici del litorale romano con il mare al centro della 2 giorni di sport e festa.

L'evento di promozione sportiva giunge alla XXIII edizione. Per il secondo anno consecutivo la manifestazione si svolgerà nel Porto Turistico di Roma. Si inizia sabato 22 giugno con tre incontri tematici nella sala conferenze.

La mattina alle 11 il primo incontro, "Vela, uno Sport per tutti" in occasione del quale l'associazione "Tutti Noi Onlus" illustrerà i progetti di inclusione realizzati attraverso la vela che vedrà alcuni ragazzi con disabilità prender parte alla 100 Vele. Ci sarà in acqua anche "le Vele in Rosa" con un equipaggio tutto al femminile composto da donne che hanno vissuto l’angoscia della malattia ed hanno recuperato, proprio con la vela, lo spirito sportivo e la capacità di rimettersi in gioco.

Alle 12 la seconda comferenza "Vela, passione da marinai" con Tullio Picciolini, vincitore dell'edizione 2018 della 100 Vele, che racconterà la sua traversata atlantica da Dakar a Guadeloupe a bordo di un catamarano non abitabile di 6 metri.

Nel pomeriggio, alle 17,30, l'associazione Oceanomare Delphis introdurrà il tema "Vela&Ambiente, insieme si vince" con i progetti avviati sul litorale romano di osservazione di delfini e cetacei.

Per tutta la giornata di sabato chi vorrà potrà fare un'uscita in barca con istruttori della Federazione italiana vela. Domenica 23 giugno è prevista invece una veleggiata aperta a tutti: possono partecipare le piccole derive e le imbarcazioni d'altura (le prime su un percorso di 4 miglia, le seconde invece su un percorso costiero di 9 miglia). Per partecipare, basta contattare la segreteria del C.S. Yacht Club all'email ufficio@csyachtclub.it.

L'evento si concluderà con la premiazione e il crew party sulla terrazza panoramica del Porto Turistico di Roma.