Houston (askanews) - Gli astronauti americani della Nasa, Peggy Whitson e Jack Fischer hanno festeggiato così il 4 luglio, giorno dell'indipendenza americana, a bordo della Stazione spaziale internazionale, in orbita intorno alla Terra a 400 Km d'altezza, indossando abiti patriottici a stelle e strisce e mettendosi in posa per fotografie speciali a gravità zero.