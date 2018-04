A Ila air show di Berlino c'è MALE, risposta europea al Predator

Berlino (askanews) - Si chiama MALE ed è il velivolo a pilotaggio remoto presentato al salone aerospaziale Ila Air show di Berlino come la risposta europea al Predator americano. Esposto in Germania il modello a grandezza naturale dello European Medium-Altitude Long-Endurance Remotely Piloted Aircraft (MALE RPAS - velivolo a pilotaggio remoto per operazioni a quote intermedie e a lungo raggio). Un progetto in cui c'è anche un po' di Made in Italy grazie alla partecipazione della divisione velivoli di Leonardo-Finmeccanica. Gli altri partner del consorzio sono Airbus e Dassault aviation.La cerimonia, alla quale hanno partecipato Dirk Hoke, amministratore delegato di Airbus Defence and Space, Eric Trappier, presidente e amministratore delegato di Dassault Aviation e Lucio Valerio Cioffi, responsabile della Divisione velivoli di Leonardo, è stata l'occasione per confermare l impegno di tutti i partner per lo sviluppo congiunto di una soluzione indipendente per la difesa e la sicurezza dell Europa."I sistemi aerei senza pilota e le loro applicazioni rappresentano uno degli elementi tecnologici fondamentali per la futura evoluzione dell industria europea della difesa - ha sottolineato Cioffi- il MALE europeo punta a promuovere lo sviluppo di alte tecnologie e contribuirà a sostenere competenze chiave e posti di lavoro in Europa, fornendo alle Forze Armate prestazioni avanzate e un sistema operativo indipendente".Questa nuova fase giunge a distanza di quasi due anni dal lanciodello studio di definizione, nel settembre 2016, da parte deiquattro Paesi partecipanti (Germania, Francia, Italia e Spagna) e segue la dichiarazione di Intenti sulla collaborazione congiunta ad un sistema aereo senza pilota di classe MALE europeo, firmata dalle stesse nazioni nel maggio 2015.