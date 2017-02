A Tallinn in Estonia un robot fattorino fa consegne a domicilio

Tallinn (askanews) - Somiglia vagamente a Wall-e, il piccolo automa spazzino della Pixar, ma è meno umanizzato. E' alto mezzo metro e con le sue sei ruote si può muovere senza problemi sui marciapiedi della città anche se il manto è innevato. E' il robot fattorino progettato dalla Starship Technologies, una start up fondata da due ex manager di Skype. Il robot è attualmente nella fase del test su strada a Tallinn, la capitale dell'Estonia."Questo robot può spostarsi in modo autonomo. Può essere utilizzato su dei percorsi dove è già stato. La prima tappa è la scoperta dell'ambiente che lo circonda in seguito potrà spostarsi da solo. Osserva il mondo grazie a un gps e alle telecamere", ha spiegato Mikk Martma, ingegnere di Starship techonologies"Il robot è stato ideato per un concorso della Nasa come prototipo per raccogliere roccia su altri pianeti. Una volta scartato, ha iniziato una nuova vita sul pianeta Terra diventando un fattorino per consegne di cibo a domicilio."Funziona con una app, attraverso la quale possiamo seguirlo in tempo reale", spiega Inga Aalde di Wolt un servizio di home delivery.Secondo gli sviluppatori questo robot a sei ruote è più pratico dei droni per le consegne. Più economico, più solido e semplice da gestire. I primi test sono stati un successo sopratutto presso i clienti."Credo sia giunta l'ora di usare i robot e sono sicura che sia davvero una svolta per i servizi di consegna a domicilio".