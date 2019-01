Al Ces di Las Vegas Hyundai presenta l'auto che cammina

Roma, (askanews) - L'auto che cammina sta per diventare realtà. Al Ces di Las Vegas, la fiera dedicata all'elettronica di consumo più importante al mondo, la sudcoreana Hyundai ha presentato il progetto "Elevate", che combina le ultime tecnologie utilizzate per le auto elettriche e la robotica.E' stato svelato un modellino con quattro gambe meccaniche a cui sono attaccate le quattro ruote. L'abitacolo sembra quello di una navicella spaziale. All'occorrenza le gambe possono allungarsi ed essere ritirate e il veicolo si guida di nuovo come un'auto normale.E' proprio l'allungamento che può consentire ad Elevate di arrampicarsi e superare ostacoli, scalare pareti anche di 1,5 metri, fanno sapere da Hyundai. Un'auto che potrebbe essere utile in situazioni d'emergenza, per salvare persone ferite.1.48"Un veicolo con le gambe - ha spiegato David Byron, designer di auto per una società che collabora al progetto - può guidare i soccorritori nei luogo di un disastro così come le altre auto, ma in più può arrampicarsi e camminare anche su un terreno pericoloso per raggiungere direttamente i feriti bloccati".Inoltre, potrebbe aiutare i disabili ad arrivare tranquillamente fino alla porta di casa superando le barriere architettoniche o essere usata per esplorare altri pianeti.Il vicepresidente di Hyundai John Suh:2.02"Mi piace immaginare che un giorno invieremo missioni con un equipaggio su Marte o sulla Luna e quando arriverà quel giorno l'Elevate sarà un modo fantastico di inviare un'intera nuova generazione di esploratori a studiare e a scoprire quei luoghi che ancora non hanno strade asfaltate".