Al Ces di Las Vegas LG lancia la prima tv Oled arrotolabile

Las Vegas (askanews) - Al Ces, la fiera tecnologica più importante al mondo che si svolge a Las Vegas, LG electonics ha lanciato il primo televisore arrotolabile. Come funziona lo ha spiegato ad askanews Sergio Buttignoni, corporale marketing director di LG electronics: "Questo televisore arrotolabile è dotato di tecnologia Oled a 4k ed è in grado di funzionare a tutto schermo, a un quarto, dove si possono utilizzare funzioni dedicate, o a schermo chiuso per ascoltare la musica con la cassa integrata. Una rivoluzione non solo nella parte di forma ma anche di sostanza perché con l'Ai c'è il riconoscimento dell'ambiente che aiuta il televisore a migliorare le performance in ambito audio e video".Ma non solo. "Abbiamo introduzione di 8k in gamma oled e lcd, una applicazione intensa dell'intelligenza artificiale anche sui grandi elettrodomestici e infine abbiamo la robotica".Fra le tecnologie più curiose dello stand una macchina a cialde per farsi la birra in casa e l'armadio che stira i vestiti.