Al Computex di Taipei c'è anche il robot che gioca a scacchi

Roma, (askanews) - Realtà virtuale e intelligenza artificiale, sono le due parole chiave del Computex Taipei 2017, la fiera internazionale più grande dell'Asia dedicata al mondo dei computer e della tecnologia, dove le aziende più importanti svelano i loro nuovi e innovativi prodotti.Dalla presentazione in anteprima dei nuovi modelli S e X di Tesla, le auto elettriche più avanzate e sempre più orientate verso la guida autonoma, agli ultimi modelli di pc e tablet, senza tralasciare la parte entertainment che ormai punta quasi esclusivamente sulla realtà virtuale, con visori di ultima generazione che immergono i giocatori in ogni scenario e situazione, consentendo a tutti, in pochi secondi di salire su un ring per un incontro di boxe contro i campioni dei pesi massimi. Ma a catturare l'attenzione dei curiosi è stato soprattutto un robot a grandezza umana che gioca a scacchi contro i visitatori, mettendoli in seria difficoltà.Un appuntamento, il Computex, che sposta sempre di più l'interesse verso i mercati tecnologici asiatici. Il presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, tra l'altro, ha da poco annunciato il progetto di una Silicon Valley asiatica, che spera possa attirare investimenti dalle grandi aziende internazionali.