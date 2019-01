Al via il Ces 2019, a Las Vegas va in scena il futuro

Las Vegas (askanews) - A Las Vegas apre il Ces, la fiera dell'elettronica di consumo più importante al mondo. Su una superfcie di 260mila metri quadri 4.500 aziende espongono i loro prodotti più innovativi davanti agli occhi di 180mila persone da più di 155 paesi che possono scegliere fra 250 conferenze tenute da esperti. Un'area è dedicata solo alle startup, fra queste c'è anche una delegazione italiana, con oltre 55 imprese.Tanti i temi e le tendenze da seguire, a partire dalla tecnologia 5G che farà il suo debutto nel 2019 e darà un impulso enorme a tutta l'industria tecnologica, dall'internet delle cose alla guida autonoma.Poi ancora l'intelligenza artificiale, salute e sport, le smart cities e il futuro del Pianeta. Un'intera area per la prima volta è dedicata alla resilienza, tutte le tecnologie da usare in caso di emergenza o di catastrofe naturale che aiutano a mantenere il mondo un posto sano, sicuro, alimentato e nutrito anche in condizioni avverse.L'auto del futuro è un altro grande tema del Ces, dove le case automobilistiche mostreranno le novità in fatto di guida autonoma e veicoli connessi.