Alaska, nelle Aleutine c'è un'isola "trasformista"

Roma, (askanews) - Un'isola nell'arcipelago delle Aleutine - in Alaska - sottoposta ad un processo di profonda modifica morfologica provocato delle violente eruzioni che da dicembre scorso interessano il vulcano che lo abita. La coppia di Bogoslof, composta dell'isola "trasformista" e dell'omonimo vulcano, sono tenuti d'occhio dalla costellazione satellitare dell'ASI Cosmo Skymed: il poker di satelliti in banda X ha preso di mira lo stratovulcano sottomarino che dal 12 dicembre 2016 si è reso protagonista di una serie di attività esplosive di particolare intensità provocando un cambio radicale di look anche alla piccola isola, un tempo simile a un parallelepipedo, ora di forma suppergiù circolare. Oltre ad indurre un drastico mutamento nella morfologia, gli eventi eruttivi hanno messo in difficoltà anche il trasporto aereo regionale con nubi di polvere lavica che a fine gennaio hanno offuscato la visuale dei rari velivoli che sorvolano l'area.