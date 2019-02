Amazon: i robot non distruggono posti di lavoro, li creano

Milano, 20 feb. (askanews) - I robot non sono una minaccia per gli umani, non tolgono lavoro, anzi: creano nuove opportunità e aumentano la produttività. Parola di Tye Brady, capo della sezione che si occupa di robotica di Amazon, azienda che per gestire i suoi magazzini ha creato una flotta di oltre 100mila robot."Noi assistiamo a grandi cambiamenti per quanto riguarda i robot e l'automazione ogni giorno. Penso sia fantastico, è un settore dalle grande potenzialità. È la nascita della robotica, oggi siamo nella sua età dell'oro".Tutti i robot della flotta sono stati costruiti all'interno di Amazon robotics, nei suoi laboratori in Massachusettes. Ma tutta questa automazione quali conseguenze avrà sull'occupazione e sui dipendenti? Per Brady c'è troppo pessimismo intorno all'argomento."Penso a Hollywood e al modo in cui i robot sono rappresentati. È un mito che i robot e l'automazione uccidano il lavoro. Solo un mito. Penso che più si va a fondo nella storia, più si vede, e noi ne siamo un grande esempio, che i robot e l'automazione in realtà creano posti di lavoro".