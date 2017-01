Angurie intagliate col laser per il Capodanno cinese

Hanoi (askanews) - Se ad Halloween in occidente si intagliano in modo rudimentale migliaia di zucche, per il Capodanno cinese, in oriente hanno rispolverato una antichissima arte rendendola super contemporanea. Da anni è tornato alla ribalta l'intaglio thailandese o cinese a seconda delle attribuzioni, antica arte di plasmare la frutta nata nel 1300. Cuochi e artisti disegnano vere sculture con le angurie, armati di stiletto thai, in particolare per le feste del capodanno dove la frutta decorata viene usata come dono votivo. In Vietnam però il fruit carving sta prendendo una piega decisamente nuova, grazie all'utilizzo del laser.La buccia del cocomero viene utilizzata come tela per realizzare incredibili e fini decorazioni."L'incisione al laser è molto più accurata e veloce, si possono realizzare in poco tempo volti frutti votivi. Certo le creazioni a mano sono uniche ma così è molto più pratico" spiega Nguyen Van Minh, che ha aperto una azienda per la decorazione di frutta.Una forma curiosa di preparare e presentare la frutta, che piace e con la tecnologia diventa accessibile a tutti, ogni cocomero intagliato al laser infatti costa dai 2 ai 3 dollari, molto meno della metà di uno fatto a mano.