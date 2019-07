Apollo 11, 5mila mini razzi in volo per festeggiare i 50 anni

Huntsville, 16 lug. (askanews) - Un volo da record di 5mila mini razzi, lanciati simultaneamente. È l'iniziativa di un gruppo di appassionati di Huntsville, in Alabama (Usa) per celebrare i 50 anni dal lancio della missione Apollo 11 che il 16 luglio del 1969 decollò da Cape Canaveral con un razzo Saturn V per portare i primi uomini sulla Luna.