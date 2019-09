Arriva Elio una piattorma che rivoluziona l'acquisto a distanza

Milano, 13 set. (askanews) - Moda e tecnologia sempre più alleate per portare in tutto il mondo i prodotti Made in Italy. Per questo arriva Elio, non una piattaforma e-commerce, ma un ecosistema tecnologico volto a rivoluzionare l'acquisto a distanza, consentendo al compratore di decidere dove e come fare shopping in un'esperienza quasi identica a quella in store usando la tecnologia più avanzata.Elio è accessibile tramite smartphone, tablet, pc e permette di scegliere il negozio in cui si vuole fare shopping, fissare appuntamenti e connettersi in videoconferenza streaming audio-video in tempo reale con lo staff del negozio o il personal shopper che lo accompagna tramite gli smart-glasses, rendendo interattiva e personale la vendita a distanza. L'intera esperienza di acquisto avviene, quindi, virtualmente.Elio parte con l'operazione "Milano First, Milano la prima Città ad essere connessa in streaming con il mondo" e si rivolge a un mercato in continua espansione. La vendita a distanza permette ai clienti da remoto di poter visionare e acquistare prodotti di alta qualità tramite dei personal shopper che mostreranno i capi di interesse al consumatore usando gli smart-glasses Epson Moverio. Non solo moda dunque ma un mercato potenzialmente infinito di prodotti.