BepiColombo, Accomazzo: la missione sta andando benissimo

Darmstadt, (askanews) -"La missione sta andando benissimo. Abbiamo completato la separation sequence. Il satellite è completamente autonomo dal punto di vista energetico". Parla Andrea Accomazzo, direttore volo BepiColombo per Esa, dopo il lancio del satellite euro-giapponese che ha l'obiettivo di esplorare il pianeta Mercurio."Mercurio - ha sottolineato - è uno dei pianeti meno esplorati del nostro sistema solare, difficile da raggiungere. Ha un ambiente molto difficile da sopportare per una sonda interplanetaria e soprattutto contiene dei misteri"."Il nostro viaggio durerà sette anni - ha concluso - un viaggio lungo ma vista l'esperienza di Rosetta sappiamo che questi anni volano veloci. Ci prepareremo al meglio per questa difficilissima missione".