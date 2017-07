Brasile, a San Paolo contro il traffico arriva taxi-elicottero

San Paolo (askanews) - Contro il traffico infernale di San Paolo del Brasile ora ci si può affidare al cielo, non per una benedizione ma per un mezzo volante. Voom, è una nuova app che punta a rivoluzionare il traffico in cielo come Uber ha rivoluzionato quello per terra offrendo un servizio di trasporto via elicottero. Fino ad ora volare in elicottero era una opzione per pochissimi facoltosi clienti, ma Voom punta a offrire un servizio taxi volante low cost."Il traffico qui è davvero terribile, mi è capitato di metterci tre ore per andare in aeroporto, per questo ho scelto Voom, che mi permette di muovermi rapidamente ad un prezzo ragionevole" racconta Gustavo Boyde, manager di un'impresa di IT.Il progetto nato in collaborazione con Airbus, è partito da qualche mese e già riscuote notevole successo nella più grande città del Paese sudamericano, che è considerata la capitale mondiale degli elicotteri."Al momento è la città ideale per sperimentare questo servizio, perchè ci sono più di 700 elicotteri registrati. Ma ovviamente se il test andrà bene Voom potrebbe rapidamente estendersi anche ad altre città e paesi" spiega Uma Subramanian Ceo di Voom.Per ora gli elicotteri collegano solo alcuni importanti alberghi della capitale paulista con i principali aeroporti locali, ma probabilmente è solo l'inizio.