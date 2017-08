Call recorder, registra le telefonate e le trasforma in testo

Milano (askanews) - Call recorder, il dispositivo di PhotoFast che permette di registrare le telefonate con l'iPhone, si arricchisce di una nuova funzione: trasformare l'audio in testo.Un ottimo aiuto soprattutto per i professionisti che potranno così evitare di passare ore a sbobinare conference call o interviste telefoniche, grazie al dispositivo le telefonate oltre a essere registrate e archiviate per poter essere riascoltate possono anche essere convertite in testi scritti, pronti per essere letti, analizzati, studiati o conservati.Una volta inserito il Call Recorder alla porta "lightning" degli iPhone il software interno inviterà a scaricare un'apposita App che permetterà di accedere a tutte le diverse funzioni: un click e le registrazioni verranno archiviate istantaneamente nella memoria In-App o in una scheda MicroSD, per poterle riascoltare in seguito, convertirle in testo e condividerle via Sms, Whatsapp, Skype, Facebook, Messanger e Telegram.Il dispositivo, che in Italia costa 99 euro, supporta la registrazione delle chiamate da telefonia mobile e dalle applicazioni Voip in arrivo e in partenza da tutti i dispositivi Apple: gli iPhone, gli iPad e gli iPod.