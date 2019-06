Ces Shanghai, dal fitness al coding: hitech per bimbi

Shanghai, 11 giu. (askanews) - Al Ces di Shanghai, la fiera tecnologica organizzata da Cta in Asia, il fisico e la mente dei bambini si allenano con la tecnologia. C'è il dispositivo, che li fa sembrare un po' "Iron man", studiato per invogliarli a fare esercizio fisico, così come una ampia gamma di robot educativi.Da quelli che raccontano le storie e rispondono alle domande intavolando conversazioni, a quelli programmabili in grado anche di reagire alle emozioni del bambino: un sorriso e il robot comincia a ballare.