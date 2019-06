Ces Shanghai, dal Pong alla penna: la tecnologia dal sapore retrò

Milano, 12 giu. (askanews) -NUDEda Ces Shanghai robots10.05 a 10.13 old style tastiera10.42 a 11.07 scrivereda Ces Shanghai gadget03.05 a 03.39 pixel schermi04.13 a 04.39 giradischi05.05 a 05.50 atari pongShanghai, 12 giu. (askanews) - La nostalgia dei vecchi tempi ha sempre un'ottima presa, anche nel mondo tech che ama il sapore retrò degli oggetti del passato. E così alla fiera tecnologica di Shanghai, il Ces asiatico, si passa da tastiere e mouse old style a piccoli, perfino piccolissimi, giradischi (di Music public Kingdom, azienda di Shenzen). Dai notebook studiati per ricreare la sensazione visiva e tattile della scrittura a mano (Supernote), ancora più affascinante coi caratteri cinesi, fino alla versione reale e fisica sotto forma di tavolino di uno dei grandi classici dei videogiochi: Pong di Atari.