Ces, vendite 2018 tecnologia Usa a 351 miliardi, traina streaming

Las Vegas (askanews) - Le vendite al dettaglio dell'industria della tecnologia consumer nel 2018 negli Stati Uniti raggiungeranno la cifra record di 351 miliardi di dollari: sono i dati della nuova ricerca della Consumer technology Association presentati al Ces 2018 a Las Vegas. Il rapporto per la prima volta include anche una proiezione annuale su quanto i consumatori spenderanno in musica e video streaming. Sono servizi valutati 19,5 miliardi in ricavi, il 35 percento in più dello scorso anno. Senza questo comparto la crescita totale del settore sarebbe solo del 2,2 per cento quest'anno.Secondo la ricerca di Cta sono cinque le categorie che contribuiscono per circa metà del totale dei ricavi del settore nel 2018. I primi sono gli smartphone, che continueranno a guidare il mercato con 189 milioni di cellulari venduti e 62,9 miliardi di ricavi, un più 2 e 3 per cento anno su anno. Seguono i laptop con 50,1 milioni di unità vendute a +3%, e 28,4 miliardi, soprattutto si vendono i modelli convertibili. Le televisioni nel 2017 sono andate meglio del previsto e le vendite 2018 sono stimate in 44,2 milioni con ricavi di 22,1 miliardi (più 2 percento). C'è poi l'ultra alta definizione in 4k per le Tv che per la prima volta varrà metà del totale del digitale con 22 milioni di unità e una crescita del 27 per cento con 15,9 miliardi di ricavi (+14%): la tecnologia automotive contribuirà per 15,9 miliardi in aumento del 5,9 percento. Restano in fondo i tablet, negli ultimi anni cannibalizzati dai modelli convertibili: nel 2018 le vendite diminuiranno secondo la Cta del 12 per cento.