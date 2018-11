Deesup il primo marketplace dedicato agli appassionati di design

Milano (askanews) - Vendere e acquistare arredi usati di design firmato, senza dover girare negozi e mercatini. Per farlo ci si può affidare a Deesup, la startup del portafoglio di LVenture Group che ha ideato e realizzato il primo marketplace italiano dedicato agli appassionati di design.Deesup seleziona solo pezzi iconici ed autentici, li promuove, poi incassa e coordina la logistica post vendita come spiega Valentina Cerolini Ceo e Cofounder di Deesup."noi ci rivolgiamo ad appassionati ed esperti di design, ma anche architetti che acquistano in nome dei loro clienti, piuttosto che a collezionisti che vanno alla ricerca del pezzo iconico fuori produzione".La missione di Deesup è portare il design firmato nelle case di tutti."Basta registrarsi alla piattaforma, l'utente che vuole vendere fornisce i dettagli e le foto del suo prodotto, chi acquista ha un'esperienza molto semplice di acquisto in line ed anche la possibilità di fare un'offerta al ribasso rispetto al prezzo che viene fissato dal venditore. Noi oggi operiamo in Italia e abbiamo iniziato anche la vendita all'estero, Germania, Uk, Belgio e al momento siamo in found raising e la raccolta di capitale sarà destinata ad aumentare questa apertura internazionale e a vendere sempre di più all'estero affermandoci come il marketplace di riferimento in Europa".La startup seleziona prodotti di arredamento, illuminazione e complementi di design di soli marchi di alta gamma che hanno una "storia" da raccontare.