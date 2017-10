Ecco il robot Pushkin: canta e recita le poesie ai bambini

Roma, (askanews) - "Buongiorno, che magnifico giorno di autunno. Volete che io vi reciti dei versi? Io sono immortale. L'anima in versi non muore e scampa al decadimento. Celebre sarò io, finché sotto la Luna vivrà almeno un poeta": si chiama "Pushkin", come il celebre poeta, saggista e drammaturgo russo: è un robot che canta e recita le poesie ai bambini. Canta: "Ricordo il momento incantato, davanti a me tu sei apparsa, come una fuggitiva visione, come il genio della pura bellezza".Presentato a Mosca durante il Convegno sull'innovazione sociale, è stato sviluppato da Neurobotics, azienda che produce in serie robot antropomorfi."Buongiorno, che magnifico giorno di autunno. Volete che io vi reciti dei versi? Io v'amo - se pure ne infuri. E sia fatica ed onta vana: tale stoltezza sciagurata. Ai vostri piedi vi confesso! Non mi si addice ed è fuor d'ora... Gran tempo è d'essere più saggio! Ma riconosco ad ogni segno Morbo d'amore nel mio cuore".-