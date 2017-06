Ecco la nuova X-Box One X, esperienze di gioco in 4K

Los Angeles (askanews) - Microsoft ha svelato all'E3 2017 di Los Angeles, in California, l'attesissima fiera dell'intrattenimento elettronico, la nuova console X-Box One X, un concentrato di potenza che promette esperienze di gioco ultra coinvolgenti, grazie alla grafica in 4K, con una definizione mai raggiunta prima."La X-Box One X è la console più potente che sia mai stata costruita - ha detto dal palco Phil Spencer, responsabile della divisione X-Box di Microsoft - definisce nuovi standard di qualità non solo per i giocatori ma anche per i creatori di giochi".Quarantadue i nuovi videogame in arrivo per la nuova console che è anche la più piccola mai costruita dal gruppo di Redmond, nonostante sia il 40% più potente delle precenti versioni, con 6 teraflop di potenza di elaborazione grafica e 12 Giga di memoria grafica. Il tutto condito da colori superbrillanti grazie all'Hdr e al Wcg e a un audio eccezionale, con caratteristiche 3D."Ne prenderò sicuramente una - dice un giovane gamer - si cerca sempre di avere le ultime novità tecnologiche e penso che vista la grande gamma di compatibilità della nuova console, specie con i vecchi giochi per X-Box, tornerò a giocare con la nuova console Halo in versione originale. Sì non ho dubbi, la comprerò"."È stato grandioso - aggiunge questo ragazzo - non mi aspettavo che annunciassero tutte queste novità. Mi hanno lasciato senza fiato, soprattutto per il 4K. È tutto molto eccitante".La X-Box One X sarà in commercio dal 7 novembre 2017, al prezzo consigliato di 499 dollari.