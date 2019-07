Santiago del Cile, 3 lug. (askanews) - In questo filmato, diffuso in diretta streaming mondiale dallo European Southern Observatory (Eso), la spettacolare eclisse totale di Sole avvenuta il 2 luglio 2019 in Cile.Le immagini mozzafiato sono state catturate dai super telescopi della Silla, in Cile, situati a sud del deserto di Atacama, a un'altitudine di 2.400 metri.La prossima eclisse totale di Sole visibile anche in Italia avverrà il 2 agosto 2027.