Elicotteri italiani AW-139 in Pakistan, nuovo ordine per Leonardo

Venegono (Askanews) - Nuovi elicotteri italiani voleranno in Pakistan. La divisione elicotteri di Leonardo, azienda del gruppo Finmeccanica, leader nei settori nei settori della Difesa, dell'Aerospazio e della Sicurezza, ha annunciato che il Governo del Pakistan ha effettuato un ulteriore ordine per elicotteri bimotore AW139. Le consegne inizieranno a metà 2017 e gli elicotteri saranno impiegati nel Paese soprattutto per compiti utility e di trasporto.L'Aw139 è un elicottero potente e versatile, molto apprezzato in tutto il mondo. Al momento ne sono stati venduti circa mille esemplari a più di 240 clienti in una settantina di Paesi; di questi 830 sono già in servizio.Sul fronte dell'Ala fissa, invece, al salone Idex di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, l'azienda italiana ha annunciato lo sviluppo della versione da attacco del caccia M-346 dotata di radar. Si tratta dell'M-346 FA (Fighter attack) che si affianca alla precedente versione da addestramento avanzato e alla versione FT (Fighter trainer) da attacco leggero senza radar.Sul nuovo velivolo è stata installata una versione modificata del radar Grifo, denominata Grifo346. I test sono già iniziati e l'aereo potrebbe essere pronto per il mercato già nel 2018.