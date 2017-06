Expo 2020, a Dubai presentato il primo robot poliziotto

Roma, (askanews) - Dopo avere stupito il mondo usando Lamborghini o Ferrari come pattuglie, la polizia di Dubai ha messo in servizio un ufficiale robot, che entro il 2030 sarà chiamato a rappresentare un quarto degli agenti locali.Il direttore generale dei servizi di intelligence della polizia di Dubai, il generale Khalid al-Razzouqi, ha spiegato:"Il nostro obiettivo è di fare in modo che il 25% della polizia di Dubai sia composta da robot entro il 2030"."Gli Emirati arabi uniti e Dubai si preparano a organizzare diversi eventi, compreso l'Expo 2020, che ci obbliga a reclutare e formare un grande numero di poliziotti"."Abbiamo provato a cercare una nuova tecnica per interagire con la gente e abbiamo deciso di utilizzare dei robot che possono stare in servizio 24 ore su 24 e non hanno bisogno di pause o vacanze".Il prototipo, presentato ai piedi di Burj Khalifa, la torre più alta del mondo con i suoi 828 metri di altezza, ha subito attirato la curiosità dei passanti, che hanno fatto a gara per scattarsi un selfie con questo strano umanoide su due ruote.Il robot indossa una divisa da poliziotto ed è dotato di un computer sul petto che può segnalare eventuali crimini o contravvenzioni stradali; è inoltre equipaggiato con una telecamera che trasmette immagini in diretta alla sala operativa della polizia. Anche se difficilmente potrà lanciarsi all'inseguimento di qualche malintenzionato, può tuttavia identificare persone ricercate.