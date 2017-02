Facebook migliora il Safety Check con la funzione Community Help

Roma, (askanews) - In caso di disastri o calamità naturali per Facebook connettersi è sempre più importante. Per questo ha sviluppato un aggiornamento del Safety Check, "Community Help", che consente agli utenti di trovare e dare aiuto, come cibo, alloggio e trasporto dopo il verificarsi di un evento critico.Da quando è stato lanciato nel 2014 il Safety Check è stato attivato centinaia di volte, per comunicare ad amici e parenti che si stava bene, al sicuro, dopo una catastrofe.Ora le persone coinvolte possono cercare aiuto o rendersi utili, e inviare messaggi in modo da connettersi più facilmente con gli altri. I messaggi possono essere visualizzati per categoria e posizione, rendendo ancora più facile trovare quello di cui si ha bisogno.Facebook ha fatto sapere che il Community Help sarà reso disponibile prima per calamità naturali e disastri accidentali, come terremoti o incendi e per le prime settimane il tool sarà disponibile in Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, India e Arabia Saudita, per poi essere migliorato e esteso a tutti i Paesi aggiungendo diversi tipi di incidenti.