Gli aeroporti di Londra si dotano di tecnologie anti-drone

Londra (askanews) - Più controlli nei cieli contro le minacce che arrivano dall'alto. I due principali aeroporti britannici, Heathrow e Gatwick, hanno deciso di investire milioni di sterline in tecnologia anti-drone dopo i problemi al traffico aereo registrati sotto le feste di Natale a seguito dell'avvistamento di droni nello spazio aereo di Gatwick. Il secondo aeroporto più trafficato del Paese, nel sud di Londra, era stato costretto a cancellare o a dirottare su altri scali un migliaio di voli, con ripercussioni per 140.000 viaggiatori, mentre le autorità avevano dispiegato le forze armate."Abbiamo investito diversi milioni di sterline per dotarci delle attrezzature e delle tecnologie dispiegate dalle forze armate sotto Natale", ha detto un portavoce dello scalo di Gatwick. Un collega di Heathrow, il più grande aeroporto britannico, ha annunciato misure simili.